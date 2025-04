Hrvaški nogomet zavit v črno: Pokrivač je bil sinonim možakarja, ki se nikoli ne preda

Nikola Pokrivač, ki je bil star 39 let, je igral za Dinamo, Monaco, Salzburg in Rijeko, za Hrvaško pa je zbral 15 nastopov. Bil je v ekipi, ki je nastopila na evropskem prvenstvu leta 2008 v Avstriji in Švici. Najbolj trofejno obdobje v karieri je imel v dresu Dinama, s katerim je osvojil štiri naslove prvaka in tri pokale. Pokrivač se je rodil 26. novembra 1985 v Čakovcu. V mladosti je igral za Bratstvo iz Jurovca, Čakovec in Varteks. V nekdanjem varaždinskem klubu se je prebil v člansko ekipo kot vezist, kjer ga je treniral hrvaški selektor Zlatko Dalić.

"Zlatko Dalić je bil moj prvi trener v Varaždinu. Takrat sem bil star 17 let. Če ne bi bilo njega, me ne bi bilo v nogometu," je Pokrivač dejal v enem izmed pogovorov. Potem ko je postal mladi hrvaški reprezentant, se je pojavilo zanimanje večjih klubov, kot sta Hajduk in Dinamo. Zagrebškemu klubu se je pridružil januarja 2007, leto pozneje pa je odšel v Monaco. Po podatkih Transfermarkta je klub iz Kneževine zanj plačal 3,5 milijona evrov.