Hrvaški nogometaš Kopra: Označevali so me za ustaša

"Včeraj sem doživel nekaj, kar nima nikakršne veze z nogometom," se je začel zapis Frana Tomka , ki je na svojem Instagram profilu razkril, da je bil s strani članov koprske navijaške skupine Tifozi ozmerjan na osnovi narodne pripadnosti. "Naši "navijači" so me žalili na račun moje nacionalnosti. Označevali so me za ustaša in žalili mojo družino. Poleg tega sem prejel tudi nekaj groženj," je povedal 24-letni Hrvat, ki že dve leti nosi dres kanarčkov.

"Slabši rezultati nikoli ne bi smeli biti razlog za sovražni govor in grožnje. V zadnjih dveh letih, ki sem jih preživel v Kopru, sem vedno dal svoj maksimum, ne glede na težave in razne poškodbe," je razkril nekdanji igralec zagrebškega Dinama, ki je zapis končal z močnimi besedami: "Vsaka kritika je vedno dobrodošla, a sovraštvu in grožnjam v nogometu ni mesta!" Koprčani trenutno zasedajo četrto mesto na lestvici slovenske Prve lige, v nedeljo pa jih čaka gostovanje v Mariboru.