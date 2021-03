Lovren svari: Iličić je v Atalanti pokazal, da lahko kadarkoli spremeni tekmo

Kot je dejal selektor Zlatko Dalić na novinarski konferenci v Ljubljani, so morali ob omenjenih odsotnostih uvesti določene spremembe. "Toda imamo veliko dobrih igralcev, posebej v napadu," je poudaril Dalić in dodal, da gre za zelo pomembno tekmo: "Zato moramo takoj pokazati pravo moč, pa čeprav ni bilo pravih priprav. Na sredini tekmi pričakujem razpoložene, odgovorne igralce."

Hrvati imajo na voljo številne odlične nogometaše, ki so se dokazali na najvišji ravni. Resda tokrat ne bo mogel pomagati Ante Rebić , odpadel je tudi Bruno Petković , toda imena, kot so Luka Modrić , Mateo Kovačić , Marcelo Brozović in Ivan Perišić , zgolj potrjujejo, zakaj so "ognjeni" prvi favoriti skupine H, v kateri so poleg Slovenije in Hrvaške še Rusija, Slovaška, Ciper in Malta.

Še enkrat je izpostavil, da lahkih tekem ni in da bo obračun s Slovenijo zagotovo težak. "Toda potrebujemo točke, te moramo osvajati. Biti moramo motivirani, agresivni, resni," je povedal Dalić, čigar besede bo na zelenici poskušal udejanjiti tudi prvi zvezdnik Luka Modrić. Za izkušenega vezista madridskega Reala bo to 134. nastop v dresu z državnim grom, s čimer se bo izenačil z dosedanjim rekorderjem Darijem Srno. "Luka vedno pride z veseljem v izbrano vrsto, ima 35 let, ampak njegova forma pri Realu kaže, kakšen profesionalec in kako odgovoren je,"je svojega izbranca pohvalil selektor.

Branilec hrvaške vrste Dejan Lovrenpa se je dotaknil tudi ključnih mož v slovenski vrsti, Jana Oblakain predvsem Josipa Iličića."To sta kakovostna igralca, ena ključnih. Iličić je v Atalanti pokazal, da lahko v vsakem trenutku spremeni tekmo. Zato moramo biti pripravljeni na vse, biti moramo čvrst in kompaktni, ko nimamo žoge, ter izkoristiti svoje priložnosti," je dejal 31-letni član Zenita iz Sankt Peterburga, ki pa je opozoril na nekaj vrzeli v igri ekipe v zadnjem obdobju.

Odpravili težave pri prekinitvah

"Imeli smo nekaj težav pri prekinitvah, toda tudi te bomo odpravili. Moramo le igrati tako, kot znamo, visoko, močno, pametno. Verjamem v ekipo, selektor nas podpira in to je najpomembnejše," je še povedal Lovren. On, soigralci in selektor imajo razumljivo zgolj en cilj – preboj na SP.

Za trinajst evropskih mest na 32-članskem svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo od 21. novembra do 18. decembra 2022 v Katarju, se bo sicer potegovalo 55 evropskih reprezentanc v desetih skupinah. Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe pa čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije.

Teh dvanajst moštev čakajo izločilni boji na eno tekmo za preostala tri mesta na SP. Te dodatne tekme bodo 24. in 25. ter 28. in 29. marca 2022. SP pa bo prvič v zgodovini v jesensko-zimskem obdobju – turnir v Katarju bo namreč med 21. novembrom in 18. decembrom 2022. Branilka naslova je Francija.