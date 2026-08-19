Hrvaški reprezentant na pragu prestopa v Barcelono

Hrvaški reprezentančni vratar Dominik Livaković bi lahko kmalu zapustil Fenerbahče, potem ko se je po drugi polovici minule sezone, ki jo je preživel pri zagrebškem Dinamu, vrnil v Istanbul. Pri Dinamu si ga želijo zadržati, vendar je bila do zdaj največja ovira odškodnina, ki jo zahtevajo Turki. Po poročanju portala Index.hr pa naj bi ta problem Zagrebčanov rešila Barcelona. Katalonski velikan namreč razmišlja o nakupu 31-letnika, s čimer bi se lahko odprla tudi pot za njegov (kratek) povratek v Dinamo.

Barcelona si namreč želi Livakovića pripeljati kot rezervnega vratarja, vendar ne za prihajajočo sezono. Katalonski klub ima trenutno med vratnicama Joana Garcio, izkušeni Wojciech Szczesny pa opravlja vlogo njegovega namestnika. Če bi 36-letni Szczesny po izteku pogodbe naslednje leto zapustil Barcelono, bi se odprlo mesto za Livakovića.

V ozadju zgodbe naj bi bil tudi Livakovićev agent Andy Bara. Slednji ima dobre odnose z Barcelono in predvsem z njenim predsednikom Joanom Laporto.