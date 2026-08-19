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Nogomet

Hrvaški reprezentant na pragu prestopa v Barcelono

Barcelona, 19. 08. 2026 15.15 pred 55 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Š.Z.
Dominik Livaković

Barcelona si želi Dominika Livakovića, a ne takoj. Katalonski velikan naj bi od Fenerbahčeja odkupil 31-letnega hrvaškega vratarja, ki bi nato še eno sezono ostal na posoji pri Dinamu. Po koncu sezone bi se Livaković preselil v Barcelono, kjer bi prevzel vlogo drugega vratarja.

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Hrvaški reprezentančni vratar Dominik Livaković bi lahko kmalu zapustil Fenerbahče, potem ko se je po drugi polovici minule sezone, ki jo je preživel pri zagrebškem Dinamu, vrnil v Istanbul. Pri Dinamu si ga želijo zadržati, vendar je bila do zdaj največja ovira odškodnina, ki jo zahtevajo Turki. Po poročanju portala Index.hr pa naj bi ta problem Zagrebčanov rešila Barcelona. Katalonski velikan namreč razmišlja o nakupu 31-letnika, s čimer bi se lahko odprla tudi pot za njegov (kratek) povratek v Dinamo.

Dominik Livaković
Dominik Livaković
FOTO: AP

Barcelona si namreč želi Livakovića pripeljati kot rezervnega vratarja, vendar ne za prihajajočo sezono. Katalonski klub ima trenutno med vratnicama Joana Garcio, izkušeni Wojciech Szczesny pa opravlja vlogo njegovega namestnika. Če bi 36-letni Szczesny po izteku pogodbe naslednje leto zapustil Barcelono, bi se odprlo mesto za Livakovića.

V ozadju zgodbe naj bi bil tudi Livakovićev agent Andy Bara. Slednji ima dobre odnose z Barcelono in predvsem z njenim predsednikom Joanom Laporto.

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NoriSušan
19. 08. 2026 17.58
Za copo bo dobr
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