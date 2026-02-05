Hrvaški reprezentant 'slekel' nasprotnika in zagrešil bizarno enajstmetrovko

Španski časnik Mundo Deportivo je situacijo označil za "eno najtežje pojasnljivih v tej sezoni" in težko se je ne strinjati. Duje Ćaleta-Car je po začetku drugega polčasa zagrešil enajstmetrovko, kakršni v nogometu še nismo bili priča. Do prekrška je prišlo brez kakršnekoli agresije ali nevarnega početja. Hrvaški reprezentant ni nevarno vdrsal ali bil preveč fizičen, kot bi morda pričakovali. 29-letnik je napadalcu Toniju Fernandezu čez oči potegnil dres in ga tako za nekaj sekund pustil brez vida.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Bizarna situacija, ki jo je glavni delilec pravice najprej ni označil za enajstmetrovko, po posredovanju sobe za VAR pa je vendarle dosodil najstrožjo kazen za domače, Ćaleta-Car pa je bil "nagrajen" z rumenim kartonom. Popoln krog norosti pa je sklenil Martinez, ki ni izkoristil še drugega strela z bele pike na tekmi in izid je ostal 2:1 v prid domači ekipe. Rezultat, ki so ga gosti na koncu obrnili v svojo korist ter napredovali v polfinale kraljevega pokala.

Duje Ćaleta-Car FOTO: Profimedia