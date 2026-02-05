Naslovnica
Nogomet

Hrvaški reprezentant 'slekel' nasprotnika in zagrešil bizarno enajstmetrovko

Vitoria-Gasteiz, 05. 02. 2026 10.03 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Prekršek Ćaleta-Carja

Na četrtfinalni tekmi španskega kraljevega pokala sta se udarila Alaves in Real Sociedad, po napeti tekmi so z 2:3 slavili Baski. Poleg pomembne zmage je veliko medijske pozornosti požela tudi enajstmetrovka, ki jo je v 61. minuti zagrešil hrvaški reprezentant Duje Ćaleta-Car, ki je v kazenskem prostoru skorajda slekel nasprotnega igralca in ga za nekaj sekund oslepil.

Španski časnik Mundo Deportivo je situacijo označil za "eno najtežje pojasnljivih v tej sezoni" in težko se je ne strinjati. Duje Ćaleta-Car je po začetku drugega polčasa zagrešil enajstmetrovko, kakršni v nogometu še nismo bili priča. Do prekrška je prišlo brez kakršnekoli agresije ali nevarnega početja. Hrvaški reprezentant ni nevarno vdrsal ali bil preveč fizičen, kot bi morda pričakovali. 29-letnik je napadalcu Toniju Fernandezu čez oči potegnil dres in ga tako za nekaj sekund pustil brez vida.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bizarna situacija, ki jo je glavni delilec pravice najprej ni označil za enajstmetrovko, po posredovanju sobe za VAR pa je vendarle dosodil najstrožjo kazen za domače, Ćaleta-Car pa je bil "nagrajen" z rumenim kartonom. Popoln krog norosti pa je sklenil Martinez, ki ni izkoristil še drugega strela z bele pike na tekmi in izid je ostal 2:1 v prid domači ekipe. Rezultat, ki so ga gosti na koncu obrnili v svojo korist ter napredovali v polfinale kraljevega pokala.

Duje Ćaleta-Car
Duje Ćaleta-Car
FOTO: Profimedia

"Ćaleta-Car je Fernandeza lahkotno potegnil za dres, a se je ta zaradi drsečih razmer dvignil višje od pričakovanega. Napadalec je za trenutek ostal oslepljen, kar do sedaj še nikoli ni bil razlog za enajstmetrovko. Glavni sodnik je po pregledu posnetka vendarle pokazal na belo piko in poskrbel za prvo podobno odločitev na španskih tleh," so dogodek opisali pri katalonskem časniku.

duje ćaleta-car alaves real sociedad kraljevi pokal bizarno enajstmetrovka

