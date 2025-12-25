Hrvaški trener znova provociral z nacionalističnimi simboli

Igor Štimac , trener bosanskega Zrinjskega iz Mostarja, kluba, ki ne skriva svoje hrvaške identitete, se je v medijih zaradi svojih izjav pojavil še neštetokrat. Oktobra je javnost razburil z zapisom na svojih družbenih omrežjih, v katerem je komentiral nešteta politična dogajanja, končal pa ga je z zloglasnim pozdravom "za dom spremni" , ki so ga v času Neodvisne države Hrvaške uporabljali člani ustaškega gibanja.

Na božični večer pa je po spletu zaokrožila nova fotografija, na kateri se Štimac znova kiti s simboli, ki so povezani s hrvaškim nacionalizmom. Oblečeno je imel jakno Herceg-Bosne, uradno nepriznanega območja Bosne in Hercegovine, ki je nastalo med državljansko vojno v 90. letih. V roki pa je držal vžigalnik z grbom hrvaških oboroženih sil, ki so na področju nekdanje države med vojno delovale kot paravojaška enota. Pod grbom se je znova pojavil zloglasni ustaški pozdrav.

Fotografijo so pričakovano, predvsem Bošnjaki, slabo sprejeli, saj gre za ponovno pogrevanje najbolj travmatičnega obdobja na tem koncu Evrope. Štimac je bil zaradi incidenta začasno suspendiran s strani Nogometne zveze Bosne in Hercegovine.