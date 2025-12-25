Naslovnica
Nogomet

Hrvaški trener znova provociral z nacionalističnimi simboli

Mostar, 25. 12. 2025 10.29 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
L.M.
Igor Štimac

Igor Štimac je znova poskrbel za nezadovoljstvo in zgroženost javnosti v Bosni in Hercegovini. Na družbenih omrežjih se je pojavila fotografija Hrvata, oblečenega v jakno z obeležji Herceg-Bosne in z vžigalnikom z grbom hrvaških oboroženih sil. Štimcu podobni incidenti niso tuji.

Igor Štimac
Igor Štimac
FOTO: Reuters

Igor Štimac, trener bosanskega Zrinjskega iz Mostarja, kluba, ki ne skriva svoje hrvaške identitete, se je v medijih zaradi svojih izjav pojavil še neštetokrat. Oktobra je javnost razburil z zapisom na svojih družbenih omrežjih, v katerem je komentiral nešteta politična dogajanja, končal pa ga je z zloglasnim pozdravom "za dom spremni", ki so ga v času Neodvisne države Hrvaške uporabljali člani ustaškega gibanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na božični večer pa je po spletu zaokrožila nova fotografija, na kateri se Štimac znova kiti s simboli, ki so povezani s hrvaškim nacionalizmom. Oblečeno je imel jakno Herceg-Bosne, uradno nepriznanega območja Bosne in Hercegovine, ki je nastalo med državljansko vojno v 90. letih. V roki pa je držal vžigalnik z grbom hrvaških oboroženih sil, ki so na področju nekdanje države med vojno delovale kot paravojaška enota. Pod grbom se je znova pojavil zloglasni ustaški pozdrav.

Fotografijo so pričakovano, predvsem Bošnjaki, slabo sprejeli, saj gre za ponovno pogrevanje najbolj travmatičnega obdobja na tem koncu Evrope. Štimac je bil zaradi incidenta začasno suspendiran s strani Nogometne zveze Bosne in Hercegovine.

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sirhakel7
25. 12. 2025 11.44
Štimac je HDZ populist, ki v bistvu lahko eksistira samo še v Hercegovini in Dalmaciji v družbi svojih "vernikov".
Odgovori
0 0
Tako pac je
25. 12. 2025 11.34
Hrabri ustas z vzigalnikom.
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
25. 12. 2025 11.33
Da se jim ljubi, ta folk sploh nima življenja, oz. ne ve, zakaj živi, enako vsi, ki prijemajo na te primitivne fore, primitivci s primitivci gredo pač skupaj.
Odgovori
+2
2 0
jugatneme
25. 12. 2025 11.28
Bogi človek, usmiljenja vreden...smo leta 2025, leta delajo svoje, prihaja do prepiha na podstrešju. Na žalost ni osamljen...
Odgovori
+2
3 1
Definbahija
25. 12. 2025 11.26
In pol in pacient v EU parlamentu pametuje od Srbov in njihovih nacionalistih. Še dobro da mu je Joveva povedala da so najprej za kuču počistit
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
25. 12. 2025 11.11
Nersrečni bosanci ga ne marajo samo zato ker je hrvat.
Odgovori
-2
0 2
mr.poper
25. 12. 2025 10.55
To se dogaja ob zatonu v spalnici in betici .
Odgovori
+7
7 0
r h
25. 12. 2025 10.50
Ustaš ostaja ustaš.
Odgovori
+5
7 2
