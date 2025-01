Hrvaški zvezdnik izgubil živce: Ta sezona je eno veliko sranje

Vodstvo Hoffenheima je pred začetkom aktualne sezone pošteno prevetrilo moštvo, naložbe pa se več kot očitno niso izplačale. Klub je zapustilo 14 igralcev, prišlo 13 novincev, vodilni možje pa so se novembra odločili še za menjavo trenerja. Christian Ilzer je debitiral z zmago proti Leipzigu s 4:3, kar do danes ostaja edina zmaga. Od takrat je klub vknjižil tri remije in šest porazov, zadnjega proti Bayern Münchnu, ko so po manj kot pol ure zaostajali za tri gole, na koncu pa izgubili s 5:0.

Po tekmi je pred mikrofon stopil hrvaški napadalec Andrej Kramarić, ki dres Hoffenheima nosi že skoraj devet let, kljub zvestobi do kluba pa je o težavah svojega delodajalca spregovoril brez dlake na jeziku. "O tekmi ne bom govoril, ker sem že pred začetkom vedel, kaj se bo zgodilo. To je slika celotne sezone. Iskreno je ta sezona eno veliko sranje. Zadržujem se, ker če bi povedal resnico o trenutni situaciji v klubu, bi najverjetneje prejel najvišjo kazen v zgodovini Bundeslige," je uvodoma povedal 33-letnik, ki je za klub zbral že več kot 300 nastopov.