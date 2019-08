Hrvaško pretresa seksistični napad na sodnico: Pridi, da te je****

Obračun druge hrvaške lige, ki sta ga včeraj odigrala Sesvete in Solin, bi kaj kmalu šel v pozabo, saj se je srečanje na stadionu ŠRC končalo z 1:1. Srečanje so boljše začeli gostujoči nogometaši, ki so do prednosti prišli že po dveh minutah srečanja, ko je zadel Repić. Po prejetem zadetku so si domači le opomogli in nanizali nekaj nevarnih priložnosti, do izenačenja pa prišli preko Vujanića, ki je uspešno izvedel enajstmetrovko. V drugem polčasu so domači streljali s praznimi naboji, v 93. minuti pa je bil izključen Moro, ki je Sesveteju posojen s strani Gorice. A bolj kot rezultat bo še dolgo odmevalo dogajanje po koncu srečanja. V tunelu, ki vodi proti garderobam, je Vlatko Šimunac, nogometaš Solina in bivši nogometaš velenjskega Rudarja, četrto sodnico Ivano Martinčić napadel s seksističnimi in opolzkimi opazkami, kar je 34-letnica tudi zabeležila v zapisniku po tekmi.