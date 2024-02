Hrvat Durdov je nova moč Olimpije v napadu

Hrvat Ivan Durdov je v prvem delu prejšnje sezone igral za Domžale, se nato preselil k Oostendeju, ki ga je jeseni posodil španskemu Mirandesu. "Bilo je napeto vse do zadnjega, vendar sedaj je vse urejeno in vesel sem, da sem tukaj. Včeraj zvečer me je poklical agent, danes zgodaj zjutraj pa sem se že odpravil na pot in prišel v Ljubljano. Zgodba in zgodovina kluba sta me prepričali takoj. Pričakovanja ob prihodu so zagotovo velika, a nadejam se, da jih bom izpolnil. Na koncu sezone se vsekakor želim skupaj s soigralci in navijači veseliti ponovne osvojitve naslova. S slovensko ligo sem se že spoznal. Za tekmeca, s katerim se bomo spopadli prihodnjo sredo, sem zadel prav proti Olimpiji. Komaj čakam, da začnem z delom in da se tudi dokažem v zeleno-belem dresu," je za uradno spletno stran Olimpije dejal Durdov.