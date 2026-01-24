Naslovnica
Nogomet

Hrvat pljunil na grb velikega tekmeca: 'Žalili so mojega brata'

Hamburg, 24. 01. 2026 15.56 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
L.M.
Luka Vušković

19. krog nemškega prvenstva sta z vselej vročim mestnim derbijem odprla St. Pauli in Hamburg. V enem večjih pristaniških mest v Nemčiji večna tekmeca gledalcem sicer nista ponudila poslastice na terenu, kot vedno pa so javnost burili prizori s tribun kultnega stadiona Millerntor. Domači navijači so se spravili tudi na branilca Hamburga Luko Vuškovića in njegovega brata Maria, Hrvat jim po tekmi seveda ni ostal dolžan.

"Hamburger Stadtderby" velja za enega najatraktivnejših obračunov, ki jih nemški nogomet lahko ponudi. Potem ko sta oba kluba več let preživela v drugorazrednem nemškem tekmovanju, lahko letos nemška javnost znova uživa v kultnem mestnem derbiju na največjem odru. V petek sta se udarila na stadionu Millerntor, ki je bil, kot ponavadi, nabito poln.

Luka Vušković
Luka Vušković
FOTO: Profimedia

Ekipi pa svojim privržencem nista ponudili večera atraktivnega nogometa, temveč je več pozornosti zopet poželo obnašanje navijačev in tudi igralcev. Na tapeti je bil predvsem mladi Luka Vušković. 18-letnik, ki je pravo odkritje letošnje sezone, je znova pokazal odlično igro v obrambi in bil nagrajen tudi z nazivom igralca tekme. Kljub spodobni točki na težkem gostovanju je bil Vušković po tekmi vidno razjarjen, predvsem zaradi transparenta domačih navijačev.

Ti so mladega Hrvata celotno tekmo spominjali na škandal, v katerem se je znašel njegov starejši brat Mario Vušković, ta še odslužuje kazen zaradi domnevne uporabe dopinga. 24-letnik nogometa ne bo igral do septembra letos, na stranskem tiru pa je že od marca leta 2023. Najbolj vročekrvni domači pristaši so med tekmo obesili transparent, na katerem je bilo zapisano njegovo ime, črko i pa je zamenjala podoba injekcije. Celotno srečanje so na račun Hrvata letele tudi številne provokacije in žaljivke. Mlajši Vušković se je odzval že tekom srečanja, s prstom na ustih je domačim privržencem namignil, naj bodo tiho.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Situacija je svoj epilog dobila po tekmi. V izjavi za nemški Sky je 18-letnik dejal: "Ne vem, kaj je narobe z navijači St. Paulija, žalili so mene, mojo družino in mojega brata. O njih nimam ene dobre besede," je bil iskren Vušković. Po sodnikovem žvižgu pa so se strasti razplamtele tudi v tunelu, tam naj bi si Hrvat v lase skočil z domačim Karolom Metsom, kateremu ni bilo všeč obnašanje mladega branilca. Med prepirom je Vušković celo pljunil proti grbu St. Paulija, kar je seveda še dodatno razjezilo domači tabor.

Na obnašanje mladega Hrvata so se odzvali tudi na uradni spletni strani kluba: "Vemo, da so pri takšnem derbiju vedno prisotna čustva. Le-ta lahko pojasnijo veliko, a nikakor ne opravičujejo pljuvanja proti klubskim obeležjem," se je glasil del zapisa domačega moštva.

Navijači St. Paulija
Navijači St. Paulija
FOTO: Profimedia

Svojemu igralcu pa je v bran stopil trener Hamburga Merlin Polzin, ki je izkazal veliko mero empatije do Vuškovića: "Razumeti moramo, da gre za 18-letnega fanta, ki se bori s težko situacijo glede njegovega brata. Verjamem, da se tega zavedajo tudi pri St. Pauliju. Razumem njegovo reakcijo, v prihodnosti bomo morali takšne neprijetne situacije reševati, preden do njih sploh pride," je bil po tekmi prizanesljiv Polzin.

hamburg st pauli mestni derbi luka vušković incident transparent brat

Poleg Francije o bojkotu SP razmišlja tudi Nemčija

