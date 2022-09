Hrvati boljši od Avstrije, Danci prepričljivo preko Francije

Hrvati so na Dunaju hitro povedli. Že v 6. minuti je po podaji Nikole Vlašića zadel kapetan reprezentance in zvezdnik madridskega Reala Luka Modrič . A veselje Hrvatov ni trajalo dolgo, saj so le tri minute kasneje domačini izenačili, ko je zadel Christoph Baumgartner . V drugem polčasu je Hrvaška znova povedla. Po predložku Ivana Perišića je z glavo iz neposredne bližine žogo v mrežo pospravil Marko Livaja . Hrvati so potrdili zmago tri minute kasneje, ko je po še enem predložku z leve strani tokrat na drugi vratnici povsem sam ostal Dejan Lovren .

Aktualni prvaki lige narodov Francozi še naprej ne blestijo v tokratni izvedbi in so tudi na zadnji tekmi razočarali. Danes so izgubili proti Dancem, ki so bili blizu prvega mesta v skupini 1, a so na koncu zgolj za točko zaostali za Hrvaško. Danci so v vodstvo prišli prek Kasperja Dolberga v 34. minuti, pet minut kasneje pa je povišal Andreas Skov Olsen in postavil končni rezultat srečanja. Francozi so sicer končali na tretjem mestu v skupini in se za las izognili izpadu v nižjo ligo. Tja se po današnjem porazu proti Hrvaški seli Avstrija.

Turnir zmagovalne četverice junija 2023 bo tako najverjetneje na Nizozemskem, saj so ravno vse države iz te skupine izrazile interes, da bi gostile finalni turnir. Če bo zdaj po osvojenem prvem mestu in napredovanju Nizozemska ustrezala vsem zahtevam Evropske nogometne zveze (Uefa) kot gostiteljica, bo finale te izvedbe lige narodov potekal tam.

Tudi v ligi C pa sta danes dve skupini odigrali zadnje dvoboje v skupinskem delu. V skupini 3 je, kljub današnjemu porazu proti Azerbajdžanu z 0:3, na vrhu ostal Kazahstan, ki bo tako napredoval v ligo B. Zadnje mesto v skupini 3 je zasedla reprezentanca Belorusije, ki je remizirala s Slovaško z 1:1 in je na šestih tekmah zbrala tri remije in tri poraze. Ker iz lige C v nižji nivo izpadeta le dve reprezentanci, bo zdaj Belorusija čakala na nasprotnika v play-offu za izpad v ligo D, ki bo marca 2024. Zmagovalec tega dvoboja bo ostal v ligi C, medtem ko bo poraženec izpadel v ligo D.

V skupini 1 lige C si je napredovanje v ligo B že pred zadnjim krogom zagotovila izbrana vrsta Turčije, a je danes proti Ferskim otokom doživela prvi in edini poraz. Za vodstvo domačinov je v 51. minuti dvoboja poskrbel Viljormur Davidsen, kmalu zatem pa je na 2:0 povišal Joan Edmundsson. Ob koncu tekme so Turki po zadetku Serdarja Gürlerja sicer znižali rezultat, a jim preobrata ni uspelo izpeljati.

Prav tako je bilo že pred današnjim dnem znano, da bo Litva kot zadnjeuvrščena reprezentanca iz te skupine, na petih tekmah je zbrala eno točko, igrala v play-offu za izpad v ligo D in jo tako kot Belorusijo čaka enaka usoda. Tudi tokrat so Litovci izgubili na gostovanju v Luksemburgu. Domačini so najprej zadeli v 65. minuti, a je bil gol po posredovanju VAR-a razveljavljen, za minimalno zmago pa je v 89. minuti zadel Gerson Rodrigues.

Prvi tekmi današnjega dne pa sta bili odigrani v skupini 1 lige D, najnižjega ranga tekmovanja. Latvija si je na gostovanju pri Andori privoščila manjši spodrsljaj in remizirala z 1:1, medtem ko je Moldavija doma z 2:0 premagala Lihtenštajn in se s 13 točkami izenačila na vrhu skupine z Latvijo. Vseeno bo v naslednji izvedbi lige narodov v ligi C igrala reprezentanca Latvije, saj ima na koncu boljšo gol razliko od Moldavije.

LIGA A:

* Skupina 1 (nedelja, 25. 9.):

Avstrija - Hrvaška 1:3 (1:1)

Danska - Francija 2:0 (2:0)

* Skupina 4

Nizozemska - Belgija 1:0 (0:0)

Wales - Poljska 0:1 (0:0)