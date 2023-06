Hrvati klonili šele po enajstmetrovkah, Španci osvojili Ligo narodov

Španci so v svojem drugem finalu lige narodov prišli do prve lovorike. Hrvaški odpor so strli šele po enajstmetrovkah. Sicer pa so na tekmi imeli več obetavnih akcij od Hrvatov, ki tako še čakajo na prvo mednarodno lovoriko, potem ko so že igrali v finalu in polfinalnih svetovnih prvenstev.

Hrvati, ki jih je na stadionu podpiralo več kot 25.000 rojakov, so v sredo v polfinalu po podaljških s 4:2 ugnali domačo reprezentanco Nizozemske, a za to potrebovali podaljške. Španci so dan kasneje v 88. minuti zabili odločilni gol za zmago z 2:1 proti Italiji.

Prvo izdajo tega tekmovanja je pred štirimi leti na Portugalskem dobila domača reprezentanca, pred dvema pa je bila najboljša Francija, ki je takrat ugnala Španijo, sicer trikratno evropsko in enkratno svetovno prvakinjo.

V uvodu tokratne tekme so bili nekoliko nevarnejši prav Španci, posebej Gavi je bil v 12. minuti blizu uspehu, a zgrešil cilj za nekaj centimetrov. V 23. minuti so Hrvati izpeljali prvo nevarno akcijo, toda španska obramba je na koncu pravočasno posredovala o strelu Andreja Kramarića.

Po še eni španski polpriložnosti je v 31. minuti s strelom z glavo s približno 15 metrov poskusil Ivan Perišić, na mestu pa je bil Unai Simon. Perišić je z glavo poskusil tudi v 39. minuti, vendar takrat španski vratar ni imel veliko dela, Alvaro Morata pa je na drugi strani prav tako z glavo žogo poslal čez hrvaški gol v 42. minuti.