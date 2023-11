Hrvati po spodrsljaju Walesa z eno nogo že na Euru

Wales pa se je opekel v Erevanu. Gostitelji so že v peti minuti povedli po golu Lucasa Zelarajana, v sodnikovem podaljšku prvega polčasa pa je Nair Tiknizjan poslal žogo v lastno mrežo in postavil končni izid tekme. Bližje zmagi so bili na dvoboju Armenci, ki pa so na četrtem mestu brez vsakršnih možnosti za napredovanje. Zadnja je Latvija, ki je na osmih obračunih zbrala tri točke.