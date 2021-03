Hrvati po trilerju do vseh treh točk, Portugalci ugnali Angleže

Švicarji so že v prvi minuti skorajda šokirali Hrvate, ko je lepo preigravanje in podajoAndija Zeqirija za malenkost mimo vratnice poslal Petar Pušić. V osmi minuti pa velika napaka švicarskega vratarja Anthonyja Racioppija. Najprej je slabo izbil žogo, potem pa mu je ob streluLuke Ivanušeca še spodrsnilo in Hrvati so povedli.

Hrvati so imeli v prvem polčasu v obrambi nemalo težav, Švicarji pa so nekajkrat nevarno zapretili, a strelaBastiena Tome in Jeremyja Guillemenota, nista bila dovolj natančna.

V 48. minuti si je veliko napako privoščil Dominik Kotarski. Žogo je podal naravnost do samega Guillemenota, ki pa ni izkoristil darila oziroma je hrvaški vratar popravil napako. So pa Hrvati nato po hitrem postopku dosegli dva zadetka in kazalo je na miren zaključek dvoboja.

Najprej je Nikola Moro v 61. minuti izkoristil enajstmetrovko po prekršku nad Kristijanom Bistrovićem, v 64. minuti pa je nekdanji napadalec Celja Dario Vizinger sijajno zaključil za 3:0. Isti igralec je v 79. minuti v kazenskem prostoru igral z roko in Švicarjem ponudil kanček upanja. Enajstmetrovko je realiziral rezervistKastriot Imeri. V 89. minuti so Švicarji še dodatno zagnali paniko v vrste Hrvatov po avtogolu Sandra Kulenovića, ki je na igrišče vstopil štiri minute prej.

Toda Hrvati so v šestih minutah sodnikovega dodatka po zaslugi odlične obrambe Kotarskega ubranili vodstvo ter vknjižili tri točke.