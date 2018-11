Hrvati pozabili 'klofuto' v Elcheju: Jedvaj v 93. minuti za zmago nad Španijo

Hrvaški nogometaši so na zagrebškem Maksimirju premagali Špance s 3:2, absolutni junak dvoboja pa je bil dvakratni strelec Tin Jedvaj. Prvi gol je dosegel v 69., drugega pa v sodnikovem podaljšku. Za letošnje svetovne podprvake iz Rusije je zadel še Andrej Kramarić(54.), za Špance pa Daniel Ceballos(56.) in Sergio Ramos(78./11 m). V elitni ligi A je bila na sporedu še ena tekma.

V okviru skupine 2 sta se pomerila Belgija in Islandija, obračun v Bruslju pa je zaznamoval dvakratni strelec Michy Batshuayi, ki je zadel v 65. in 81. minuti. Nogometaši iz BiH so si že pred gostovanjem na Dunaju s tremi zmagami zagotovili prvo mesto v tretji skupini lige B, na drevišnjem obračunu z Avstrijci pa so se razšli brez golov.

Grki so v ligi C ukanili Fince, edini gol pa je v 25. minuti dosegel Albin Granlund, ki je ukanil svojega reprezentančnega vratarja Lukasa Hradeckyja. V drugi tekmi skupine 2 je Madžarska na domačem igrišču premagala Estonijo z 2:0, gola pa sta za naše vzhodne sosede dosegla Willi Orbanv 8. in Adam Szalai v 69. minuti. Na prvem dvoboju prve skupine v ligi B sta se Kazahstan in Latvija razšla z neodločenim izidom 1:1, identičen izid je bil na drugem obračunu med Andoro in Gruzijo. V drugi skupini je Belorusija slavila v Luksemburgu z 2:0, Moldavija pa v San Marinu z 1:0.

Uefa Liga narodov:

Liga A, skupina II:

Belgija- Islandija 2:0 (0:0)

Batshuayi 65., 81.

Liga A, skupina IV:

Hrvaška- Španija 3:2 (0:0)

Kramarić 54., Jedvaj 69., 93.; Ceballos 56.

Liga B, skupina III:

Avstrija - Bosna in Hercegovina 0:0

Liga C, skupina II:

Grčija- Finska 1:0 (1:0)

Granlund 25./ag.

Madžarska- Estonija 2:0 (1:0)

Orban 8., Szalai 69.

Liga D, skupina I:

Kazahstan - Latvia 1:1(1:0)

Suyumbayev 37.; Rakeles 49.

Andora - Gruzija 1:1(0:1)

Martinez 63.; Chakvetadze 9.

Liga D, skupina II:

Luksemburg - Belorusija 0:2 (0:1)

Dragun 37., 54.

San Marino - Moldavija 0:1 (0:0)

Damascan 78.