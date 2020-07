Hrvati prepričani: Kek do konca tedna v Dinamu, plača dobrega pol milijona evrov

Z ekskluzivnimi informacijami iz kluba se oglaša hrvaški portal 24sata.hr. Ta je med drugim negiral pisanje nekaterih hrvaških in slovenskih medijev, da bo Matjaž Kekimel pri Dinamu plačo 800.000 evrov."Kek rešuje še zadnje detajle s slovensko nogometno zvezo, še kakšen dan in vse bo uradno biti rešeno,"še pišejo pri omenjenem mediju. Ti dodajajo, da so v torek zvečer na telefon dobili Matjaža Keka, ki je dejal, da zadeve ne sme komentirati. "Na dopustu sem z družino, v sredo se vračam v Slovenijo. Ne morem nič komentirati, takšen je dogovor s slovensko zvezo. Vse moram rešiti z njimi," je Kek, ki se je na hrvaških tleh izkazal z delovanjem v Rijeki, dejal za 24sata.

Kek bo v Dinamu zaslužil 560.000 evrov letno, kar naj bi bilo približno dvakrat več kot v slovenski reprezentanci. Ob tem Hrvati dodajajo, da bo Kek dvakrat cenejši kotNenad Bjelica, ki je na klopi Dinama prejemal 1,2 milijona evrov. Izjemno uspešnega trenerja je sicer s klopi Zagrebčanov, s katerimi je navduševal tudi v skupinskem delu Lige prvakov, odnesel upor proti znižanju plače ob nastopu pandemije novega koronavirusa.

Na klop reprezentance Milanič?

Kek bo z Dinamom znova imel lepe možnosti za nastop v skupinskem delu Lige prvakov, saj bo časa za priprave Zagrebčanov in vpeljavo svojega sistema igre dovolj. V kolikor namreč Lyon ali Napoli ne bosta postala šampiona Lige prvakov, bo Dinamo svojo evropsko pot začel šele v tretjem krogu kvalifikacij.

Pri 24sata.hr ne pišejo, kaj se bo zgodilo z vlogo selektorja Slovenije, medtem pa pri hrvaškemu Indexuže trdijo, da bo Keka v primeru odhoda v Zagreb na klopi reprezentance zamenjal Darko Milanič, nekdanji trener Maribora, ki je v štajerski prestolnici začasa svojega delovanja pustil velik pečat.