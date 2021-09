Hrvati povedli, zadel Livaja

Slovenska reprezentanca se v 6. krogu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu 2022 v Splitu meri s Hrvaško. Slovenci so na prvi medsebojni tekmi Hrvate z golom Sandija Lovrića premagali z 1:0. Po petih krogih imata na vrhu skupine H Hrvaška in Rusija po 10 točk, Slovenija je tretja s sedmimi. Po Hrvaški jo oktobra čakata še gostovanje na Malti in domač obračun z Rusijo, novembra pa še gostovanje na Slovaškem in domača tekma s Ciprom. Hrvaška, svetovna podprvakinja, je sicer 18. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Slovenija pa 66. Hrvati po golu Marka Livaje vodijo z 1:0.

Prvca tekma v Stožicah se je končala s slovensko zmago (1:0). FOTO: Miro Majcen Izid:

Hrvaška – Slovenija 1:0* (1:0)

Livaja 34.