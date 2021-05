Hrvatice bodo tipale utrip pripravljenosti Slovenk

Članska ženska reprezentanca je konec aprila dobila tekmice v kvalifikacijah za SP 2023. Varovanke selektorja Boruta Jarca bodo igrale v kvalifikacijski skupini I, v kateri bodo ob Sloveniji igrali še Francija, Wales, Grčija, Kazahstan in Estonija. Uvodoma, 17. 9., Slovenija gostuje v Estoniji. Štiri dni zatem doma gostimo Francijo. V oktobrskem ciklusu dveh tekem bomo sprva doma gostili Wales (22.10.), potem pa odpotovali v Grčijo (26. 10.). Leto 2021 bo Slovenija sklenila z dvema domačima srečanjema, 26. 11. proti Estoniji in 30. 11. proti Grčiji. Aprila 2022 bodo naša dekleta najprej gostovala v Kazahstanu (8. 4.), potem še v Franciji (12. 4.). Uvodni del kvalifikacij bomo sklenili z domačo tekmo proti Kazahstanu (2. 9. 2022) in gostovanjem pri Walesu (6. 9. 2022). "Smo pred naslednjo reprezentančno akcijo, članice se bodo pomerile s Hrvaško. Vsi pa se dobro zavedamo, da je ta tekma za nas prijateljska le na papirju. Sicer pa je to tekma, ki je zadnja resna preizkušnja pred jesenskim začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023. K seznamu lahko dodam to, da Kristina Erman ni vpoklicana, ker je imela v nekdanjem klubu nekaj težav, zdaj pa se je preselila v novo sredino, na Islandijo. Zaradi rahle poškodbe manjka Lara Ivanuša. Mlada Nina Kajzba je imela težave z ramo, zato trenira v manjšem obsegu in je na širšem seznamu," je za uradno spletno stran NZS izčrpno povedal selektor Jarc in dodal, da septembra njegove varovanke čakata še preizkušnji proti Estoniji in Franciji.