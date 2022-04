Inter drži korak z vrhom, remi Empolija

Nogometaši milanskega Interja so v 32. krogu italijanske lige premagali Verono z 2:0. S tem so se točkovno izenačili z drugouvrščenim Napolijem, a imajo v primerjavi z njim še tekmo v dobrem. Inter, pri katerem je Samir Handanović branil celo tekmo, je večji del posla opravil v prvem polčasu, ko sta v 22. in 30. minuti zadela Nicolo Barella in Edin Džeko. Pred tem sta se Empoli in Spezia razšla z 0:0, pri čemer je Petar Stojanović igral celo tekmo za domače, Leo Štulac pa ni dobil priložnosti za igro. Torinski Juventus je v Cagliariju rezultatsko zaostajal, a mu je uspel popoln rezultatski (2:1) zasuk za pomembno zmago v boju za Ligo prvakov v naslednji sezoni.

Samir Handanović V večerni tekmi pa je Cagliari gostil Juventus in izgubil z 1:2. Joao Pedro je domače popeljal v vodstvo v 11. minuti, v 23. minuti so sodniki zaradi igranja z roko razveljavili gol Adriena Rabiota, toda v 45. je izid poravnal Matthijs de Ligt. Zmago gostom je v 75. minuti prinesel Dušan Vlahović, z 22 goli prvi strelec lige. V nedeljo bosta dogajanje odprla Genoa in Lazio, nato pa bo Venezia Domna Črnigoja igrala proti Udineseju, Napoli proti Fiorentini, Sassuolo proti Atalanti Josipa Iličića, Roma proti Salernitani Vida Belca, Torino pa proti vodilnemu Milanu. Ta ima 67 točk, Inter in Napoli pa po 66. V ponedeljek bosta krog končali Bologna in Sampdoria. Inter Milano vs Hellas Verona Izida, 32. krog:

Empoli - Spezia 0:0

(Leo Štulac ni igral za Empoli, Petar Stojanović pa je igral celo tekmo)



Inter Milano - Hellas Verona 2:0 (2:0)

Barella 22., Džeko 30.

(Samir Handanović je branil celo tekmo za Inter)



Cagliari - Juventus 1:2 (1:1)

Joao Pedro 10.; De Ligt 45., Vlahović 76.