Milan po golu v sodnikovem podaljšku še živ v boju za prvaka

Milan je v 34. krogu italijanske Serie A gostoval v prestolnici pri Laziu. Domači so hitro povedli, Milanu pa je v nadaljevanju uspelo izenačiti. Kazalo je na remi, ki bi ekipo iz lombardijske prestolnice dodatno oddaljil od boja za prvaka, toda po asistenci Zlatana Ibrahimovića in golu Sandra Tonalija v sodnikovem podaljšku, so rdeče-črni prišli do dragocenih treh točk in so še živi v boju za Scudetto.

icon-link Empoli vs Napoli FOTO: Sofascore.com Nogometaši AC Milana so se z zadetkom v 92. minuti derbija Serie A proti Laziu znova povzpeli na prvo mesto lestvice italijanskega prvenstva. Štiri tekme pred koncem imajo dve točki prednosti pred mestnim tekmecem Interjem. Strelec zmagovitega zadetka je bil Sandro Tonali. Pred tem je za domače že v četrti minuti zadel Ciro Immobile, Milančani pa so izenačili prek Olivierja Girouda (50.). Hud udarec v boju za naslov je danes doživel Napoli, ki je izgubil proti Empoliju z 2:3. AC Milan bo v naslednjem krogu gostil Fiorentino, nato ga čaka gostovanje v Veroni, domača preizkušnja z Atalanto in za konec gostovanje pri Sassuolu. V boju za obstanek sta pomembni zmagi zabeležili Salernitana, ki je doma premagala Fiorentino z 2:1, ter Genoa, ki je bila boljša od Cagliarija (1:0). Obe ekipi ostajata v območju izpada. icon-link Lazio vs AC Milan FOTO: Sofascore.com Izidi, italijanska liga, 34. krog:

Salernitana - Fiorentina 2:1 (1:0)

Ðurić 9., Bonazzoli 79.; Saponara 64.

Belec (Salernitana) je bil na klopi.



Bologna - Udinese 2:2 (1:1)

Hickey 6., Sansone 59.; Udogie 25., Success 46.



Empoli - Napoli 3:2 (0:1)

Henderson 80., Pinamonti 83., 88.; Mertens 44., Insigne 53.

Stojanović je igral vso tekmo, Štulac (oba Empoli) je vstopil v 70. minuti.



Genoa - Cagliari 1:0 (0:0)

Badelj 89.



Lazio - AC Milan 1:2 (1:0)

Immobile 4.; Giroud 50., Tonali 90.