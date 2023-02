Napoli brezhibno delo opravil tudi pri Empoliju

Neapeljčani so povedli v 17. minuti, za to je poskrbel kar avtogol Ardiana Ismajlija . Znova pa se je med strelce vpisal z 19 goli najboljši strelec lige Victor Osimhen , ki je zadel v 28. minuti. Napoli je od 61. minute igral z igralcem manj po izključitvi Maria Ruija , vendar ekipi Empolija, v kateri je Petar Stojanović igral od 68. minute, ni uspelo unovčiti številčne premoči.

V ponedeljek bo Verona igrala proti Fiorentini, Lazio pa proti Sampdorii Martina Turka. Vodstvo slednje, ki se bori za obstanek, je v soboto prejelo resno grožnjo. Neznanci so namreč na sedež kluba dostavili odsekano svinjsko glavo, na škatli pa so zapisali "naslednje glave bodo vaše". V klubu so zaradi tega že obvestili policijo. Takšne grožnje v italijanskem nogometu niso novost, saj so leta 2006 športnemu direktorju Palerma poslali kozjo glavo, leta 1999 pa je predsednik Reggine dobil okrvavljeno glavo bika.

Izidi, 24. krog:

Empoli - Napoli 0:2 (0:2)

(Petar Stojanović je igral od 68. minute za Empoli)