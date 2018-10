Hud udarec za Barcelono: Messi zlomil roko in bo odsoten vsaj tri tedne!

Do poškodbe je prišlo v za Barcelono najbolj neugodnem trenutku, saj bo naslednji teden na sporedu prvi clasico, obračun z madridskim Realom, v tej sezoni. V boju s sicer trenutno precej razglašenimi večnimi tekmeci se bodo morali Katalonci znajti brez prvega moža svoje ekipe. Lionel Messi se je poškodoval v 26. minuti tekme s Sevillo, ko je po boju z branilcem tekmecev Francom Vazquezom padel in si poškodoval komolec. Argentinca - pred tem je zadel za vodstvo z 2:0 - so odpeljali na pregled v bolnišnico, po tekmi je klub sporočil, da ima zlomljeno koželjnico desne roke. Okrevanje bo trajalo predvidoma tri tedne, v najboljšem primeru bo Messi na igriščih spet 11. novembra.

Brez 'El Clasica'

To pomeni, da bo moral izpustiti tekmo lige prvakov naslednji teden z Interjem, nedeljski veliki derbi z Realom in še drugi obračun z Interjem ter domačo tekmo z Rayom Vallecanom."Jasno je, da je za nas to hud udarec. Vsi vemo, kaj Messi pomeni za našo ekipo in kaj dela s tekmeci. A zdaj se moramo pripraviti za igre brez njega, prepričan sem, da imamo igralce, ki ga lahko zamenjajo," je bil prvi odziv trenerja Barce Ernesta Valverdeja.