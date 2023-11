Hud udarec za Dansko: Eriksen in Hojlund brez nastopa proti Sloveniji

Bržčas prva zvezdnika danske reprezentance ta hip sta se poškodovala v soboto, ko je Manchester United doma ugnal Luton Town z 1:0. Christian Eriksen je igrišče zapustil že pred koncem prvega polčasa zaradi poškodbe kolena, Rasmusa Hojlunda pa je v nadaljevanju "zapeklo" v zadnji stegenski mišici.

Danski selektor Kasper Hjulmand je tako v ponedeljek dopoldan sporočil, da se bo moral proti Sloveniji in Severni Irski znajti brez obeh omenjenih. Hojlund je v tem kvalifikacijskem ciklu na osmih tekmah dosegel že sedem zadetkov, enega tudi junija v Stožicah, in je bil tako z naskokom prvi strelec svoje reprezentance. Namesto njiju sta bila naknadno vpoklicana Jesper Lindstrom in Jens Stryger Larsen.