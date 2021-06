Hud udarec za Hrvaško: Perišić izgubljen za Španijo

Hrvaški nogometni reprezentant Ivan Perišić je bil pozitiven na rednem testiranju na novi koronavirus, zato je moral za deset dni v samoosamitev, je sporočila Hrvaška nogometna zveza (HNS). To pomeni, da v tem času tudi ne bo mogel igrati na evropskem prvenstvu. Vsi preostali reprezentanti ter člani strokovnega štaba in delegacije so negativni.

Luka Modrić proslavlja drugi zadetek Hrvaške na tekmi s Škotsko, ki je odločala o potniku v osmino finala. "Zdravniška služba reprezentance je osamila Ivana od preostalih igralcev ter o okužbi takoj podrobno obvestila pristojno epidemiološko službo, obenem pa upoštevala vse protikoronske ukrepe," so sporočili iz HNS. To je velik udarec za selektorja Zlatka Dalića in "kockaste" pred tekmo osmine finala eura proti Špancem, ki bo v ponedeljek v Københavnu . Perišić je bil eden od najboljših hrvaških igralcev v skupinskem delu tekmovanja, tudi strelec izenačujočega gola za remi (1:1) s Čehi ter podajalec pri prvem in strelec tretjega zadetka pri zmagi nad Škoti (3:1) v Glasgowu. Če bi si Hrvati izborili nastop v četrtfinalu, 32-letni Perišić ne bo smel igrati niti na tej tekmi, ki je na sporedu 2. julija, prav tako ne v polfinalu 6. julija, ki je zadnji dan njegove samoosamitve.