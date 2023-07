Hud udarec za Maribor, ki bo do nadaljnjega brez Hilala Soudanija

Nogometaši Maribora so opravili še zadnji trening na domačih tleh, preden v sredo odpotujejo na Malto, kjer bodo na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Konferenčno ligo poskusili nadgraditi remi s prve tekme proti Birkirkari in se uvrstiti v drugi krog. Pri tem pa jim ne bo pomagal alžirski napadalec Hilal Soudani, ki bo zaradi poškodbe do nadaljnjega odsoten.

Pred Mariborčani so še zadnje aktivnosti pred povratno tekmo prvega kvalifikacijskega kroga za uvrstitev v Konferenčno ligo. Dan pred odhodom na gostovanje so varovanci Damirja Krznarja še trenirali v domačem okolju, v sredo dopoldne pa jih čaka pot na Malto, kjer bodo popoldne tudi že preizkusili igralno površino. icon-expand Mariborski strokovni štab pred tekmo Maribor – Birkirkara FOTO: Luka Kotnik A jasno je, da na povratni tekmi ne bodo mogli računati na alžirskega napadalca Hilala Soudanija, ki je na prvi tekmi v Ljudskem vrtu utrpel hudo poškodbo. Ob koncu prvega polčasa je namreč po dvoboju z nasprotnikovim branilcem nesrečno padel in si pri tem poškodoval ramo. "Pri Soudaniju gre za težjo poškodbo ramena, trenutno pa še ne moremo predvideti, kako dolgo bo trajalo okrevanje. Klinična slika bo pokazala, ali bo potreben operativni poseg," je za klubsko spletno stran pojasnil vodja klubske zdravniške službe dr. Matjaž Vogrin. Prvi pregled je pokazal, da izkušenega alžirskega krilnega napadalca nekaj časa ne bo med kandidati za nastop. Namesto njega pa bo na seznamu potnikov na Malto Tine Čuk, kdo bo dobil priložnost v začetni enajsterici, pa bo znano šele po zaključnem delu priprav na tekmo.