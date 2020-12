Hud udarec za Olimpijo: Samardžiću štiri tekme prepovedi

Izključenega Mirala Samardžića, ki bo tako manjkal tudi na večnem derbiju z Mariborom, so štiri tekme kazni doletele zaradi "udarjanja s komolcem v predel glave nasprotnega igralca in predkaznovanosti". Samardžić pa ni bil edini nogometaš z rdečim kartonom na tekmi v Domžalah, ki so jo slednje dobile s 3:1. Domači Gregor Sikošek je dobil dva rumena kartona in bo počival eno tekmo.

Ob 800 evrov pa bo Koper. Njegovi navijači so se na tekmi z Gorico v 12. krogu nešportno in neprimerno vedli. "Metanje večje količine bakel na igrišče za gol in na igralno površino, predkaznovanost," piše med vzroki za kazen. Olajševalna okoliščina, ki jo je upošteval disciplinski sodnik, je bila pisna izjava.