Udarec za Poljake in Bayern: Lewandowski si je poškodoval koleno

Zvezdnik poljske reprezentance in münchenskega Bayerna, Robert Lewandowski, ima težave s kolenom, so potrdili v taboru poljske izbrane vrste, ki se je z Lewandowskim v prvi postavi v Varšavi v nedeljo pomerila z Andoro (3:0). Za zdaj je jasno, da bo zagotovo izpustil tekmo z Anglijo v Londonu, vprašljiv pa je tudi za naslednji tekmi v dresu Bayerna: proti RB Leipzigu v prvenstvu in Paris Saint-Germainu v Ligi prvakov.

icon-expand Lewandowski (na fotografiji v belem dresu) med tekmo z Andoro v Varšavi. FOTO: AP Četrtfinalni boji v Ligi prvakov se začnejo v torek, 6. aprila, ko bomo na Kanalu A in VOYO prenašali spopad Real Madrida in Liverpoola (ob 20.30). Bayern z Lewandowskim ali brez njega boste lahko spremljali dan kasneje, v sredo, 7. aprila, ko se bodo Bavarci v ponovitvi lanskega finala udarili s Paris Saint-Germainom.Zamujene tekme si poglej na VOYO. Novo sezono iz sanj za Roberta Lewandowskega je vsaj za dober teden prekinila poškodba kolena, ki jo je zvezdnik Bayerna staknil na nedeljski kvalifikacijski tekmi za nastop na SP 2022 proti Andori. Poljska nogometna zveza (PZPN) je potrdila, da bo njen kapetan in prvi strelec izpustil prihajajoči dvoboj z Anglijo v skupini I. Lewandowski je Andori zabil dva gola, kmalu po svojem drugem v 55. minuti pa je zapustil zelenico. Šlo naj bi za poškodbo kolenskih vezi, a po prvih informacijah bi lahko Lewandowski zaigral že po dobrem tednu počitka. 32-letni as bi poleg tekme z Anglijo torej lahko izpustil tudi pomemben ligaški obračun v 1. Bundesligi, v kateri Bayern po koncu reprezentančnega premora čaka dvoboj z drugouvrščenim RB Leipzigom. Prve informacije: največ deset dni premora

"Robert Lewandowski zaradi poškodbe ne bo igral na sredini kvalifikacijski tekmi za nastop na SP 2022 proti Angliji v Londonu," so v sporočilu za javnost zapisali pri PZPN. "Klinična testiranja so pokazala poškodbo kolateralnega ligamenta desnega kolena,"še piše na uradni spletni strani PZPN, ki je dodala, da bi igranje kapetana v Londonu "predstavljalo preveliko tveganje za poslabšanje poškodbe"in da je odločitev, da v London ne odpotuje, "edina prava, če upoštevamo prihajajoči Euro 2020". "Zdravljenje takšne poškodbe po navadi traja od pet do deset dni. Robert Lewandowski se bo zato vrnil k Bayernu, kjer bo prestal dodatne terapije,"so še sporočili iz Varšave. Poljaki se bodo morali v Londonu torej znajti brez svojega največjega zvezdnika, ob morebitnem porazu pa bi jim Angleži na vrhu skupine I lahko pobegnili že na pet točk razlike. Podobno ključen obračun bi moral Lewandowski ta konec tedna odigrati tudi v klubskem dresu, saj je RB Leipzig najresnejši zasledovalec Bayerna na vrhu lestvice, prihodnji teden pa Bavarce seveda čaka tudi prva tekma četrtfinala Lige prvakov. V ponovitvi lanskega finala bo tekmec bavarskih rdečih pariški PSG. icon-expand