Hud udarec za PSG: Hakimi staknil resno poškodbo

Poškodba maroškega bočnega branilca je bila eden izmed redkih negativnih trenutkov poslastice na Parku princev, ki jo je PSG dobil z rezultatom 5:4. Jasno je, da je pred povratno tekmo še vse odprto, tako da njegova poškodba, ki pomeni, da bo izpustil povratni obračun, Parižanom predstavlja razlog za resne skrbi.

Za zdaj še ni jasno, kako dolgo bo eden izmed najboljših bočnih branilcev na svetu na prisilnem počitku. PSG sicer do konca sezone poleg povratne tekme proti Bayernu in morebitnega finala Lige prvakov čakajo še štiri prvenstvene tekme, že čez mesec in pol pa Maroko čaka začetek svetovnega prvenstva, kjer bodo najprej igrali z Brazilijo.