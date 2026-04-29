Nogomet

Hud udarec za PSG: Hakimi staknil resno poškodbo

Pariz, 29. 04. 2026 19.20 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Achraf Hakimi

Achraf Hakimi se je v končnici prve polfinalne tekme Lige prvakov med PSG-jem in Bayernom poškodoval in že na prvi pogled je bilo videti slabo. Po neuradnih informacijah naj bi si strgal stegensko mišico.

Poškodba maroškega bočnega branilca je bila eden izmed redkih negativnih trenutkov poslastice na Parku princev, ki jo je PSG dobil z rezultatom 5:4. Jasno je, da je pred povratno tekmo še vse odprto, tako da njegova poškodba, ki pomeni, da bo izpustil povratni obračun, Parižanom predstavlja razlog za resne skrbi.

Za zdaj še ni jasno, kako dolgo bo eden izmed najboljših bočnih branilcev na svetu na prisilnem počitku. PSG sicer do konca sezone poleg povratne tekme proti Bayernu in morebitnega finala Lige prvakov čakajo še štiri prvenstvene tekme, že čez mesec in pol pa Maroko čaka začetek svetovnega prvenstva, kjer bodo najprej igrali z Brazilijo.

nogomet achraf hakimi psg liga prvakov bayern

4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Osem let pozneje razkriva, kaj jo je gnalo naprej
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Njune poročne fotografije preplavile splet
Vrača se sanjski moški Blaž
Medicinski sestri brez opozorila počila možganska žila
Tiha bolezen, ki prizadene 40 % odraslih
Medicina prihodnosti je tukaj: robotski skener z umetno inteligenco zaznava znake kožnega raka
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Hiter zajtrk s kar 30 grami beljakovin, ki vas bo nasitil do kosila
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
