Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Hud udarec za Real: proti Bayernu brez Courtoisa

Madrid, 19. 03. 2026 13.42 pred 45 minutami 2 min branja 6

Avtor:
A.M. STA
Thibaut Courtois

Vratar Real Madrida Thibaut Courtois bo zaradi poškodbe stegenske mišice z zelenic odsoten približno šest tednov, tako da bo izpustil mestni derbi in obe tekmi Lige prvakov proti Bayern Münchnu. Boljše novice po zdravniškem pregledu je prejel čuvaj mreže Barcelone Joan Garcia, ki bo nared za naslednjo ligaško preizkušnjo z Rayo Vallecanom.

Oba vratarja sta bila zamenjana na povratnih tekmah osmine finala Lige prvakov. Thibaut Courtois je mesto v golu prepustil Andriju Luninu že ob polčasu, Joan Garcia pa je bolečine v nogi začutil v zaključku dvoboja. Medtem ko je Katalonec dobil zeleno luč zdravnikov za nadaljevanje sezone, se je pri Belgijcu izkazalo, da gre za resnejšo poškodbo mišice desne noge, zato bo med drugim izpustil madridski derbi ta konec tedna ter četrtfinalna obračuna v Ligi prvakov z Bayernom v prvi polovici aprila.

Thibaut Courtois
Thibaut Courtois
FOTO: AP

Real Madrid se je med najboljših osem ekip stare celine uvrstil brez večjih težav. Na tekmi v Madridu so s 3:0 premagali Manchester City, povratno tekmo na Otoku pa dobili z izidom 1:2. Kljub temu, da gre za najtrofejnejši klub v zgodovini tekmovanja, vloga favorita pred četrtfinalom pripada Bavarcem, ki so ligaško fazo sklenili na drugem mestu, v osmini finala pa s skupnim izidom 10:2 uničili Atalanto.

Preberi še Kdo bo prvak? Arsenal favorit, Real Madrid peti

Odlično jim kaže tudi v domačem prvenstvu, kjer so na dobri poti proti novemu naslovu državnega prvaka. Real Madrid je imel na drugi strani v zadnjem obdobju nekaj težav in zdaj v španski ligi za vodilno Barcelono zaostaja za štiri točke. Probleme jim povzročajo tudi poškodbe, poleg Courtoisa so trenutno namreč odsotni Eder Militao, Raul Asencio, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Jude Bellingham in Rodrygo.

nogomet thibaut courtois real madrid poškodba liga prvakov

Druga plat afriškega kaosa: 'Čeprav naknadna, je zmaga povsem zaslužena'

Nogometaš po zmagi na intervju s cigaro in pivom

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Cupko
19. 03. 2026 14.51
Lunin je dostojna menjava, kar je dokazal že večkrat nazadnje proti MC ju
Odgovori
0 0
annonymo95
19. 03. 2026 14.35
hahahahahahahahaha ni JAMRANJA je reku profilko majster
Odgovori
+1
1 0
cripstoned
19. 03. 2026 14.19
Ste pa hitri...ce smo zmleli city brez mbappeja, bellinghama, militaja in rodryga bomo pa se atletiko in bayern brez curtoisa...tako pac je ko si navijac reala..ni jamranja ni predaje..
Odgovori
-2
1 3
annonymo95
19. 03. 2026 14.28
kako ni jamranja, ce ti samo jamras, cvilis in jokas?
Odgovori
+3
3 0
mmickica
19. 03. 2026 14.19
Zelo dobra novica za Barcelono. Sem se ze bala, da so ostali se brez golmana. In menda se vrnejo v zacetku aprili se De Jong, Kounde in Balde. Upajmo. Za Real je pa poskodba Curtuaisa velik hendikep, ceprav tudi Lunin ni slab, ampak Belginec je res bil v vrhunski formi zadnje case. Pa menda je tudi Oblak poskodovan ce se ne motim? Kaj so pa jedli spanski vratarji zadnje case...?😉🤣
Odgovori
+3
3 0
annonymo95
19. 03. 2026 14.06
Bo treba v Francijo poiskat zdravljenje kot Mbappe, sramota od kluba hahahahaha
Odgovori
+0
1 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573