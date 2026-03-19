Hud udarec za Real: proti Bayernu brez Courtoisa

Oba vratarja sta bila zamenjana na povratnih tekmah osmine finala Lige prvakov. Thibaut Courtois je mesto v golu prepustil Andriju Luninu že ob polčasu, Joan Garcia pa je bolečine v nogi začutil v zaključku dvoboja. Medtem ko je Katalonec dobil zeleno luč zdravnikov za nadaljevanje sezone, se je pri Belgijcu izkazalo, da gre za resnejšo poškodbo mišice desne noge, zato bo med drugim izpustil madridski derbi ta konec tedna ter četrtfinalna obračuna v Ligi prvakov z Bayernom v prvi polovici aprila.

Real Madrid se je med najboljših osem ekip stare celine uvrstil brez večjih težav. Na tekmi v Madridu so s 3:0 premagali Manchester City, povratno tekmo na Otoku pa dobili z izidom 1:2. Kljub temu, da gre za najtrofejnejši klub v zgodovini tekmovanja, vloga favorita pred četrtfinalom pripada Bavarcem, ki so ligaško fazo sklenili na drugem mestu, v osmini finala pa s skupnim izidom 10:2 uničili Atalanto.