Nogomet

Hud udarec za Tottenham, Maddison si je strgal križne vezi

London, 07. 08. 2025 12.57 | Posodobljeno pred eno minuto

A.M.
James Maddison, eden izmed nosilcev igre Tottenhama, si je na pripravljalni tekmi proti Newcastlu strgal križne vezi desnega kolena. 28-letnega vezista čaka operacija, zaradi dolgega okrevanja in rehabilitacije pa bo izpustil večino prihajajoče sezone.

James Maddison je po poškodbi igrišče zapustil na nosilih.
James Maddison je po poškodbi igrišče zapustil na nosilih. FOTO: AP

James Maddison je lansko sezono zaradi poškodbe sklenil že v začetku maja in posledično soigralcem ni mogel pomagati v finalu Lige Evropa, ko so za prestižno trofejo premagali Manchester United. Po skoraj trimesečni odsotnosti se je na zelenice vrnil na pripravljalni tekmi proti Arsenalu, ko je v igro vstopil v zadnjih minutah srečanja. Tri dni kasneje je sledila tekma proti Newcastlu, na kateri je Heung-min Son sklenil kariero v dresu Tottenhama, Maddison pa je v igro takrat vstopil v 75. minuti in deset minut kasneje v bolečinah obležal na zelenici.

Maddison je teren zapustil na nosilih in hitro je postalo jasno, da gre za resno poškodbo. To so zdaj potrdili tudi pri Tottenhamu. "James Maddison bo zaradi strganih križnih vezi desnega kolena v prihodnjih dneh operiran. Sledila bo rehabilitacija z našo zdravniško ekipo. Želimo mu hitro okrevanje, na vsakem koraku poti mu bomo stali ob strani," so zapisali v izjavi za javnost.

Tottenham čez nekaj dni čaka ena izmed najpomembnejših tekem v zadnjih letih. V evropskem superpokalu se bodo pomerili proti PSG-ju, odsotnost Maddisona, ki je sicer prva izbira na položaju napadalnega vezista, pa jim utegne predstavljati resne probleme. Nogometni spektakel, ki je na sporedu 13. avgusta, si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

Pasica superpokal Tottenham - PSG
Pasica superpokal Tottenham - PSG FOTO: 24ur.com
