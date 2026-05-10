Nogomet

Huda ironija: Sepp Blatter Infantinu očital diktatorsko vodenje

Zürich, 10. 05. 2026 15.29 pred 1 uro 2 min branja 0

Lu.M STA
Nekdanji predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Švicar Sepp Blatter je znova ostro kritiziral krovno svetovno nogometno telo in svojega naslednika Giannija Infantina. "Fifa je trenutno diktatura. Vse, kar predsednik reče, je edino, kar velja. In vse drugo je utišano," je švicarski državljan ponovil svoje prej izraženo mnenje.

FOTO: Profimedia

"Zdajšnji predsednik se pogovarja le z voditelji držav, potuje po svetu z letali in pozabil je, da je bistvo Fife nogometna igra," je 90-letni Sepp Blatter dejal v intervjuju za nemško televizijo ZDF. Blatter je nato obsodil količino moči, ki jo ima Gianni Infantino. "Fifa preprosto ni več ugledna organizacija. Na vrhu ni vse v redu."

Blatter, ki v vsakem javnem nastopu ne skopari s kritikami na račun zdajšnjega vodstva mednarodne organizacije, je tudi sam precej kontroverzna osebnost. Pred desetimi leti je Infantino nasledil Blatterja, ki je bil med letoma 1998 in 2015 osmi predsednik na čelu svetovne nogometne zveze. Oba prihajata iz Švice, ob tem ima Infantino ob švicarskem še italijansko državljanstvo.

FOTO: AP

Konec aprila je 56-letnik napovedal svojo namero, da se bo leta 2027 tretjič potegoval za predsednika svetovne federacije. Blatter je leta 2015 odstopil zaradi preiskav korupcije. Njegov mandat je bil omadeževan s korupcijskim škandalom. Blatter je trenutno zelo razočaran nad Fifo. "Zdaj gre samo za denar in ne več za igro," je dejal nekdanji nogometni funkcionar.

Kritiziral je tudi svetovno prvenstvo to poletje v ZDA, Kanadi in Mehiki, na katerem bo prvič nastopilo 48 ekip. "Na tem svetovnem prvenstvu, ki se zdaj bliža, nikogar ne zanima trajnost," je dejal Blatter in zatrdil: "Če bi bil jaz še vedno tukaj, se to ne bi zgodilo." Blatter je leta 2015 odstopil le tri dni po ponovni izvolitvi po pritiskih in preiskavah korupcije. Leta 2025 sta bila z Michelom Platinijem drugič oproščena obtožb o goljufiji na švicarskem sodišču. Januarja letos je izrazil podporo navijaškemu bojkotu tekem SP v ZDA zaradi varnostnih tveganj.

FOTO: Profimedia

Blatter je 26. januarja podprl komentarje švicarskega odvetnika za boj proti korupciji Marka Pietha, ki je s Fifo sodeloval pri morebitnih reformah, ko je bil Blatter predsednik, češ da bi se morali navijači med turnirjem izogibati ZDA.

