Olimpiji prepovedali registracijo novih igralcev

Kot so sporočili iz Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins), je disciplinski sodnik prav po posedovanju sindikata začel postopek proti Olimpiji. Disciplinski sodnik je izrekel denarno kazen v višini 3000 evrov in prepoved registracije novih igralcev v obdobju enega prestopnega roka oziroma dokler kaznovani klub ne dokaže, da je v celoti izpolnil vse dolgovane obveznosti do nogometaša, so pojasnili pri Spinsu.

Mustafa Nukić FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Kot so poudarili pri slednjem, je Spins Mustafi Nukiću od vsega začetka nudil brezplačno pravno pomoč v postopku, v katerem mu je arbitraža pri NZS 6. februarja 2026 potrdila, da mu mora njegov bivši klub NK Olimpija Ljubljana plačati vse plače, ki bi jih moral prejeti do izteka pogodbe, ter vse premije od nastopov v evropskih tekmovanjih. Na NZS so ukrep Olimpijine prepovedi registracije novih igralcev potrdili, ima pa v nadaljevanju postopka klub še možnost pritožbe. Po pojasnilih NZS pa morebitna pritožba ne zadrži kazni. Glede stanja tega primera je STA danes poslala vprašanja tudi ljubljanskemu klubu, pri katerem se za zdaj še niso odzvali.

Adam Delius FOTO: NK Olimpija Ljubljana