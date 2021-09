Huda kazen za 13-letnika, ki se je slikal z Depayem: 45 mesecev prepovedi vstopa na stadione

13-letni Moet Amin je postal medijska zvezda nizozemskih televizij, potem ko mu je med tekmo, ki je bila na sporedu 4. septembra, uspelo priti na zelenico in se slikati z zvezdnikom nizozemske reprezentance Memphisom Depayem . Ta je na tekmi s Črno goro zabil dva gola, zato bo ta selfi za 13-letnika še posebej dragocen. A spomin bo žal skalila kazen, ki jo je 13-letniku naložila Nizozemska nogometna zveza. To je 60-mesečna prepoved obiska stadionov, ki pa je zaradi nepolnoletnosti zmanjšana na 45 mesecev pogojne kazni ter 100 evrov globe. Denarna kazen za takšne prekrške sicer znaša 450 €, a zaradi Aminovih let so jo zmanjšali na 'le' 100 evrov.

Memphis Depay je v nasprotju z Virgilom Van Dijkom, ki je navijača po tekmi v intervjuju odrinil stran, ustregel prošnji 13-letnika in z njim tudi posnel selfi, ki si ga bo 13-letni Moet Amin zapomnil za vse življenje. Po tekmi je bil povabljen na številne intervjuje, ki se jih je udeležil v družbi svoje mame. "Do konca rednega dela sta bili le še dve minuti. Bil sem poln adrenalina in rekel sem si: 'Zdaj moram iti. Živim samo enkrat.' Dobil sem svojo fotografijo in stekel nazaj," je svojo potezo za enega od nizozemskih medijev opisal Amin. O kazni pa: "Škoda, da sem dobil to prepoved, ampak zdaj imam vsaj fotografijo z Memphisom."