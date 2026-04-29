Nogomet

Huda kazen za pozabljeno zvezdo Chelseaja zaradi dopinga

London, 29. 04. 2026 18.50 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Mihajlo Mudrik

Angleška nogometna zveza je ukrajinskemu nogometašu Mihajlu Mudriku izrekla kazen štirih let prepovedi igranja nogometa zaradi uporabe prepovedanih substanc. 25-letnik za Chelsea ne igra že skoraj dve leti, krovna organizacija pa mu je zdaj podelila še uradno kazen zaradi domnevnega dopinga. Mudrik se je na odločitev že pritožil pri mednarodnem arbitražnem sodišču za šport.

Mykhailo Mudryk
Mykhailo Mudryk
FOTO: AP

Mihajlo Mudrik je v Chelsea prišel z velikim pompom iz ukrajinskega Šahtarja. Mudrik se je v angleško prestolnico preselil za 70 milijonov, Londončane pa so pritegnile predvsem odlične predstave v Ligi prvakov, kjer je zabil tudi madridskemu Realu. Vse od prihoda pa je bilo jasno, da Ukrajinec ne bo upravičil visoke vsote, ki so jo vodilni možje dvakratnih evropskih prvakov plačali v enem prvih večjih prestopov, odkar so prevzeli klub.

Zadnjo tekmo v modrem dresu je Mudrik odigral 28. novembra v konferenčni ligi na gostovanju pri Heidenheimu. Na stadionu, kjer je dober mesec in pol prej padla tudi ljubljanska Olimpija, je odigral vseh 90 minut, dosegel pa je tudi zadetek, s katerim je postavil končni izid 2:0. Potem je bil s strani angleške nogometne zveze začasno suspendiran zaradi pozitivnega rezultata pri rutinskem testu za prepovedane substance.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Krovna zveza ga je zdaj dokončno kaznovala s štirimi leti prepovedi igranja nogometa, odločitev na katero se je 25-letnik že pritožil pri mednarodnem arbitražnem sodišču za šport. Zaradi suspenza že skoraj dve leti ne sme trenirati s svojimi soigralci, trenažni proces je opravljal v prostorih londonskega nižjeligaša Uxbridga. Mudrik bi se lahko na zelenice vrnil v letu 2028, ko bo oddelal še preostali dve leti kazni.

mudrik chelsea doping prepoved igranja 4 leta

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Loptass
29. 04. 2026 19.26
4 leta prepovedi za domnevni doping. Sedaj pa se spomnimo Realovega Ramosa in finalno tekmo Real-Juve, ko je bil pozitiven na dopingu po tekmi. Isto po ligaški tekmi proti Celti Vigo. Brez obravnave, brez sankcij in Real še danes trdi, da je največja žrtev sistema in sodnikov 🤡🤡
Odgovori
-1
0 1
REAList7
29. 04. 2026 19.53
Večja žrtev si samo ti in tebi podobni, ki se vsak dan borite s tem, da bi očrnili Real. Najdi že enkrat smisel v življenju, ubošček.
Odgovori
0 0
