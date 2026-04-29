Huda kazen za pozabljeno zvezdo Chelseaja zaradi dopinga

Mihajlo Mudrik je v Chelsea prišel z velikim pompom iz ukrajinskega Šahtarja. Mudrik se je v angleško prestolnico preselil za 70 milijonov, Londončane pa so pritegnile predvsem odlične predstave v Ligi prvakov, kjer je zabil tudi madridskemu Realu. Vse od prihoda pa je bilo jasno, da Ukrajinec ne bo upravičil visoke vsote, ki so jo vodilni možje dvakratnih evropskih prvakov plačali v enem prvih večjih prestopov, odkar so prevzeli klub.

Zadnjo tekmo v modrem dresu je Mudrik odigral 28. novembra v konferenčni ligi na gostovanju pri Heidenheimu. Na stadionu, kjer je dober mesec in pol prej padla tudi ljubljanska Olimpija, je odigral vseh 90 minut, dosegel pa je tudi zadetek, s katerim je postavil končni izid 2:0. Potem je bil s strani angleške nogometne zveze začasno suspendiran zaradi pozitivnega rezultata pri rutinskem testu za prepovedane substance.