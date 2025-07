Huda poškodba Musiale na klubskem svetovnem prvenstvu

Jamal Musiala FOTO: AP icon-expand

Prvi polčas tekme med Bayern Münchnom in PSG-jem se je končal brez zadetkov, v izdihljajih prvega dela pa je vsem prisotnim na stadionu zastal dih. V kazenskem prostoru francoskega kluba sta se za žogo borila Jamal Musiala in Gianluigi Donnarumma, slednji jo je uspel prijeti, ob tem pa pobral tudi nogo nemškega vezista. Musiala je v krikih in bolečinah obležal na zelenici, sodnik je hitro odpiskal konec prvega polčasa, vratar pariškega kluba Donnarumma pa je po tem, ko je dojel, kakšno poškodbo je po njegovem (sicer povsem čistem) posredovanju staknil 22-letni Nemec, v solzah pokleknil in si pokril obraz. Podobno so odreagirali tudi soigralci Musiale in številni nogometaši PSG-ja.

Družbena omrežja so po neljubem dogodku preplavili komentarji, da je resna poškodba mladeniča nov dokaz, da je klubsko svetovno prvenstvo v novi izvedbi velika napaka. Tekom turnirja so številni nogometaši in trenerji brez zadržkov spregovorili o slabih pogojih za igro, pri čemer so najpogosteje izpostavljali peklenske temperature in katastrofalno travnato površino. Velik problem za organizatorje je predstavljalo tudi (ne)zanimanje navijačev, določene tekme si je v živo ogledalo le nekaj tisoč ljudi, za povečanje obiska pa so morali močno znižati cene vstopnic.

Reakcije nogometašev po poškodbi Jamala Musiale FOTO: AP icon-expand