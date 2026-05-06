Nogomet

Huda zaostritev kazni: Prestianni ne bo smel igrati na mundialu

Zürich, 06. 05. 2026 16.29 pred 59 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA
Gianluca Prestianni

Mednarodna nogometna zveza Fifa je argentinskemu krilnemu igralcu Gianluci Prestianniju kazen zaradi homofobnega obnašanja razširila na ves svet, so poročale agencije, tudi Reuters. Prestianniju tako grozi, da bo moral izpustiti prve tekme na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, če bo povabljen v reprezentanco Argentine.

Gianluca Prestianni
Gianluca Prestianni
FOTO: Profimedia

Evropska nogometna zveza Uefa je Gianluci Prestianniju izrekla prepoved igranja na šestih tekmah, od tega treh pogojno, po obtožbah, da je rasistično žalil brazilskega napadalca Viniciusa Juniorja iz madridskega Reala v ligi prvakov. Prepoved velja za vse Uefine klubske in reprezentančne tekme, ne pa za prijateljske ali domače ligaške tekme.

Razširitev kazni na ves svet, kar je zahtevala Uefa, pa pomeni, da bi Prestianni moral izpustiti prvi dve tekmi SP 2026 proti Alžiriji in Avstriji. Prestianni, ki je sicer doslej zbral le en nastop za Argentino, je eno tekmo kazni že odslužil na povratni tekmi proti Realu.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AtleticoSLO
06. 05. 2026 17.28
Dokler ni dokazov si nedolžen a ni tako?
Odgovori
+1
1 0
Nejc Lola
06. 05. 2026 17.23
Zasluženo, še premalo so mu dali
Odgovori
-1
0 1
RUBEŽ
06. 05. 2026 17.11
Zelo slaba reklama. Od zdaj naprej si bo lahko vsak izmislil kaj takega. Pa sploh nimajo sigurnih dokazov.
Odgovori
+2
2 0
borjac
06. 05. 2026 16.47
Kaj pa provokator ??? z njim pa je vse OK ??? nadaljevanka z provokatorjem , kii je sedaj nedvomno dobil krila in se ima za vsemogočnega , bo sledila na Svetovnem prvenstvu , pazite sodniki na njegove provokacije , iste finte za spodmakniti stol nasprotniku.
Odgovori
+3
4 1
