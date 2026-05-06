Huda zaostritev kazni: Prestianni ne bo smel igrati na mundialu

Evropska nogometna zveza Uefa je Gianluci Prestianniju izrekla prepoved igranja na šestih tekmah, od tega treh pogojno, po obtožbah, da je rasistično žalil brazilskega napadalca Viniciusa Juniorja iz madridskega Reala v ligi prvakov. Prepoved velja za vse Uefine klubske in reprezentančne tekme, ne pa za prijateljske ali domače ligaške tekme.

Razširitev kazni na ves svet, kar je zahtevala Uefa, pa pomeni, da bi Prestianni moral izpustiti prvi dve tekmi SP 2026 proti Alžiriji in Avstriji. Prestianni, ki je sicer doslej zbral le en nastop za Argentino, je eno tekmo kazni že odslužil na povratni tekmi proti Realu.