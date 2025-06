Huda zaušnica Italijanov na Norveškem

Norvežani so v prvem polčasu povsem zasenčili azzurre in jim zabili kar tri gole. Prvi je mrežo italijanskega vratarja Gianluigija Donnarumme načel Alexander Soerloth (14.), nato pa sta zadela še Antonio Nusa (24.) in Erling Haaland (42.).

Na drugem dvoboju v tej skupini so Izraelci z dvema goloma Dana Bitona (39., 49.) in enega Mohammeda Abuja Fanija (90.) v Tallinnu slavili s 3:1, za gostitelje je edini gol dosegel Mattias Kait (31.).

Tretje kvalifikacijske zmage se je veselila tudi Češka v skupini L, potem ko je v Pragi premagala Črno goro z 2:0. Za Čehe sta zadela Adam Hložek (23.) in Patrik Schick (65.). Do prve zmage v tej skupini je prišla Hrvaška, ki je na Gibraltarju zmagala s 7:0. Po dva gola sta dosegla Franjo Ivanović (60., 63.) in Andrej Kramarić (77., 80.), po enega pa Mario Pašalić (28.), Ante Budimir (30.) in Ivan Perišić (73.).