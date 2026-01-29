Naslovnica
Nogomet

Hude kazni po bizarnem finalu afriškega prvenstva

Ljubljana, 29. 01. 2026 20.30 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Senegal - Maroko

Afriška nogometna zveza je brutalno kaznovala udeležence škandaloznega finala afriškega prvenstva pred dvema tednoma med Marokom in Senegalom. Skupne finančne kazni presegajo 850.000 evrov.

Selektor zmagovalne ekipe Senegala Pape Thiaw je dobil pet tekem prepovedi vodenja reprezentance (kazni veljajo le za afriška tekmovanja), plačati pa bo moral približno 83.000 evrov. Thiaw je bil glavni pobudnik, da je reprezentanca Senegala zapustila igrišče, ker je sodnik Maroku v zadnji minuti pri rezultatu 0:0 dosodil enajstmetrovko, je v sporočilu za javnost zapisala afriška zveza.

Senegal - Maroko
Senegal - Maroko
FOTO: AP

Senegalska zveza bo morala afriški nakazati 515.000 evrov zaradi neprimernega obnašanja nogometašev in navijačev, igralca Iliman Ndiaye in Ismaila Sarr, člana klubov angleške Premier lige, pa sta suspendirana za dve tekmi.

Preberi še Finale, kakršnega še nismo videli: Senegal po kaosu afriški prvak

Nogometna zveza Maroka, gostiteljica afriškega prvenstva, je kaznovana s 265.000 evri zaradi pobalinskega obnašanja pobiralcev žog, vdora navijačev na igralno površino in uporabe laserjev na tribunah.

nogomet afcon afriški pokal narodov kazni finale

