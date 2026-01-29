Hude kazni po bizarnem finalu afriškega prvenstva

Selektor zmagovalne ekipe Senegala Pape Thiaw je dobil pet tekem prepovedi vodenja reprezentance (kazni veljajo le za afriška tekmovanja), plačati pa bo moral približno 83.000 evrov. Thiaw je bil glavni pobudnik, da je reprezentanca Senegala zapustila igrišče, ker je sodnik Maroku v zadnji minuti pri rezultatu 0:0 dosodil enajstmetrovko, je v sporočilu za javnost zapisala afriška zveza.