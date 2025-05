Hudiči na dnu pekla, skrajni čas za velike spremembe

OGLAS

Bologna je v sredo zvečer v finalu italijanskega pokala z rezultatom 1:0 premagala Milan in po 51 letih ponovno osvojila trofejo. Ta jim pomeni ogromno, predvsem zaradi vsega, kar so v preteklih letih dosegli. Tekom lanske sezone so v svojih vrstah oblikovali dva zvezdnika, ju poleti prodali, zanju iztržili skoraj 80 milijonov evrov, poleg tega pa izgubili tudi glavnega trenerja. Riccardo Calafiori se je preselil k Arsenalu, Joshua Zirkzee pa okrepil Manchester United, Thiago Motta pa je postal trener Juventusa. Denar so pametno vložili in v klub pripeljali lepo število mladih talentiranih nogometašev. Mnogi izmed njih, pa tudi ostali soigralci, so v letošnji sezoni na račun lanskega petega mesta Bologne v italijanskem prvenstvu prvič zaigrali med evropsko elito, kjer so na osmih tekmah zbrali šest točk. Kljub napornejši sezoni zaradi večjega števila tekem je Bologna, ki je dolga leta veljala za eno izmed moštev, ki se vsako sezono bori za obstanek, tudi letos še zmeraj v boju za Ligo prvakov. Dva kroga pred koncem za četrtim mestom zaostajajo za dve točki, omenjena razlika pa loči kar štiri ekipe, tako da bo končnica sezone v Italiji še kako zanimiva. Bologna si je s pokalno zmago že zagotovila mesto v ligaški fazi Lige Evropa. S tem so zadali močan udarec Milanu, ki mu analitiki zdaj za evropsko jesen pripisujejo vsega 17 odstotkov možnosti.

Coppa Italia je tudi glede na prikazano na zelenici zasluženo pristala v rokah Bologne. Slednji so si med obračunom ustvarili več priložnosti, na drugi strani pa je bil edina svetla točka Rafael Leao, ki je ustvaril nekaj priložnosti, te pa so ostale neizkoriščene. V drugem delu drugega polčasa je Sergio Conceicao spremenil formacijo in v igro poslal več napadalcev, ki omembe vrednih priložnosti niso uspeli ustvariti. Številni navijači so nogometašem po tekmi očitali, da so se v tekmo podali, kot da bi že zmagali, posledično pa na najpomembnejši tekmi sezone igrali brez energije in značaja.

