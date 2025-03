Hujša poškodba Daviesa, ki bo moral na operacijo

Branilec Dayot Upamecano pa bo z zelenic odsoten nekaj tednov, potem ko je staknil poškodbo levega kolena na reprezentančni tekmi lige narodov med Francijo in Hrvaško. Upamecano je sicer kljub poškodbi odigral tekmo do konca in tudi zadel 11-metrovko, s katero je pomagal Franciji do zmage in uvrstitve v polfinale.

Predvsem poškodba Daviesa bo za Bayern hud udarec v preostanku sezone, ko se bavarski velikan bori za naslov v Nemčiji – trenutno ima šest točk naskoka pred aktualnim prvakom iz Leverkusna, v četrtfinalu Lige prvakov pa ga čaka milanski Inter.