Huligani vratarja obmetavali s pirotehniko, končal je v bolnišnici

Čuvaj mreže bolivijskega nogometnega prvoligaša The Strongest Daniel Vaca je končal v bolnišnici, potem ko so ga s tribune obmetavali s pirotehniko. Navijači kluba Jorge Wilstermann, za katerega je v preteklosti Vaca tudi nastopil, so nekaj minut pred koncem na igrišče zmetali cel kup petard in drugih pirotehničnih sredstev, ki so eksplodirale ob njemu. Več v videu.

Incident na tekmi bolivijskega prvenstva. FOTO: You Tube Daniel Vaca je obležal na travniku, kjer so mu nudili prvo pomoč kasneje pa so ga odpeljali v bolnišnico. Vse to se je dogajalo v sodnikovem podaljšku. Po incidentu je delivec nogometne pravice odpiskal konec tekme. Policija je takoj zaprla navijaško tribuno in izbezala nekaj odgovornih za incident brez primere.



Vaca je sicer pred leti nastopal za ekipo Jorge Wilstermann, nato pa se je preselil k The Strongest. Za bolivijsko reprezentanco je odigral 15 tekem.