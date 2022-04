Hulk zapečatil družinsko telenovelo z rojstvom hčerkice

"Zaya pomeni 'razsvetljena', 'sreča', 'cvetoča roža'," je uvodoma na Instagramu pojasnil Givanildo Vieira de Souza. "In res prihaja, da nam vedno bolj osvetli in osvetli življenje. Naj naš dom zacveti, ljubezen moja, dolgo smo sanjali o tvojem prihodu. Bogu hvala za mojo družino, ki jo bom častil in ljubil za vedno. Ti si odgovor na naše molitve, hčerka, prišla si, da bi nam polepšala življenje. Si blagoslov. Dobrodošla, princeska, vedno te bom varoval in ljubil," je ob fotografijah iz porodnišnice na družbenem omrežju še zapisal Hulk, ki je v preteklosti na evropskih tleh branil zelenice Porta in Zenita iz Sankt Peterburga.