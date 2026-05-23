Tekma za (skoraj) četrt milijarde evrov: Hull z Jakirovićem med angleško elito

"Tigri", ki so s tem zaslužili lepe denarce, kar bo razveselilo tudi njihovega lastnika in tudi lastnika slovenskega prvoligaša Maribora Acuna Ilicalija, so bili v tekmi z malo priložnostmi večji del tekme slabši tekmec, a so dosegli gol, uspešen je bil drugi najboljši strelec lige.
Hull City, nekdanji klub nekdanjega slovenskega reprezentanta Roberta Korena, ki je redni del drugoligaške sezone končal na šestem mestu, bo v elitni konkurenci zaigral prvič po letu 2017. Ekipa iz severovzhoda je leta 2020 celo padla v tretjo ligo, a se že naslednje leto vrnila v drugoligaško konkurenco.
V polfinalu končnice je Hull izločil tretjeuvrščeni Millwall. Coventry in Ipswich sta si s prvim in drugim mestom v rednem delu napredovanje zagotovila že pred časom.
