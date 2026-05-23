Tekma za (skoraj) četrt milijarde evrov: Hull z Jakirovićem med angleško elito

"Tigri", ki so s tem zaslužili lepe denarce, kar bo razveselilo tudi njihovega lastnika in tudi lastnika slovenskega prvoligaša Maribora Acuna Ilicalija, so bili v tekmi z malo priložnostmi večji del tekme slabši tekmec, a so dosegli gol, uspešen je bil drugi najboljši strelec lige.

Acun Ilicali

Hull City, nekdanji klub nekdanjega slovenskega reprezentanta Roberta Korena, ki je redni del drugoligaške sezone končal na šestem mestu, bo v elitni konkurenci zaigral prvič po letu 2017. Ekipa iz severovzhoda je leta 2020 celo padla v tretjo ligo, a se že naslednje leto vrnila v drugoligaško konkurenco.

V polfinalu končnice je Hull izločil tretjeuvrščeni Millwall. Coventry in Ipswich sta si s prvim in drugim mestom v rednem delu napredovanje zagotovila že pred časom.