Hürzeler je najmlajši trener v zgodovini Premier League

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Najmlajši trener, ki je kdaj koli vodil moštvo na tekmi Premier League, je sicer Ryan Mason, ki je za kratek čas kot dežurni gasilec na klopi Tottenhama debitiral z 29 leti in 312 dnevi. Mladi v Houstonu v zvezni državi Teksas rojeni Fabian Hürzeler je na klopi Brightona nasledil Roberta De Zerbija in z lani 11. klubom angleške elite podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27.