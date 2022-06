Husmani še dve sezoni pri Domžalah

Enaintridesetletni vezist bo kmalu začel že svojo 11. sezono v Domžalah. Za klub je v prejšnji v vseh tekmovanjih zbral 41 nastopov in prispeval štiri gole.

"Zeni predstavlja pomemben del zvezne vrste in zaradi tega smo se odločili, da mu ponudimo novo pogodbo. Želeli smo ga zadržati, to nam je uspelo in veseli smo, da je temu tako. Gre za izkušenega nogometaša, ki dobro sodeluje z mladimi igralci. Večkrat je že potrdil svoje kvalitete, zato sem prepričan, da bo dobre igre kazal tudi v novi sezoni," pa je dodal športni direktor Senijad Ibričić.