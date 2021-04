Hütter bo zamenjal Roseja pri Borussii Mönchengladbach

Že dlje časa je jasno, da bo po koncu sezone Borussio iz Mönchengladbacha zapustil Nemec Marco Rose, ki se bo preselil k drugi Borussii, tisti iz Dortmunda.

Adi Hütterto sezono uspešno vodi nogometaše Frankfurta in je blizu uvrstitve v Ligo prvakov. Trenutno v bundesligi zasedajo četrto mesto s 53 točkami. Pred njimi je na tretjem Wolfsburg (54), za njimi pa Dortmund s 46 točkami. Borussia Mönchengladbach je trenutno osma na lestvici.

V ponedeljek je v bundesligi prišlo še do ene trenerske menjave. Na klopi Kölna bo do konca sezone sedel Friedhelm Funkel, ki je zamenjal odstavljenega Markusa Gisdola. 'Kozlički' so trenutno predzadnji, šest krogov pred koncem se jim tako obeta izpad v drugo ligo.