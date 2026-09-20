'Hvala navijačem za podporo, na nas je, da prihodnjič pokažemo več'

"Na koncu točka, nismo poraženi, prvi smo še zmeraj, vendar se zavedamo, da mora biti vse skupaj boljše. In je že bilo boljše", je po srečanju dejal trener Maribora Darko Milanič. Maribor je imel veliko priložnosti za zmago, vendar je Aluminij z borbeno predstavo to uspel preprečiti. Nogometaši Maribora so si točko uspeli priigrati v zadnji minuti tekme, ko je z bele točke zadel Luka Zahović. Vijoličasti tako ostajajo vodilni, toda razlika med ekipami pri vrhu se zmanjšuje, zato bo vsaka naslednja tekma še toliko pomembnejša.

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Maribor - Aluminij 24ur.com



Kronaveter: "Zmagovalna miselnost se je vrnila"

Po tekmi je bil pozitivnih misli legenda Maribora Rok Kronaveter, ki je izpostavil spremembe v ekipi in vrnitev zmagovalne miselnosti. "Zmagovalna miselnost se je vrnila, tudi domači igralci so se. Vemo, da jih je veliko v prvi postavi, lani temu ni bilo tako," je dejal Kronaveter. Ob tem je priznal, da je Mariboru v boju za vrh pomagala tudi trenutna forma konkurentov v ligi. "V tem kratkem času je Darku uspelo izvleči maksimum iz te ekipe. Moramo pa biti pošteni, da ostale ekipe, ki smo jih pričakovali pri vrhu, so v slabi formi, kar je Maribor s pridom izkoristil." Maribor je tako v prvenstvu še naprej v položaju, v katerem ima usodo v svojih rokah, vendar bo moral za ohranitev vodilnega položaja pokazati več konstantnosti.

Rok Kronaveter je za Maribor zbral 141 zadetkov in dosegel 33 zadetkov FOTO: Damjan Žibert

Potrebujemo mir in poln kader

Glavni trener Maribora Milanič je po tekmi opozoril tudi na težave, ki jih ekipi povzroča nenehno prilagajanje in menjavanje. "Mi se moramo odpočiti in dobro odtrenirati. Se spet zbrati, da imamo kader poln. Stalno menjavanje, prilagajanje pripelje do tega, da ni tako, kot bi moralo biti", je dejal Milanič. Prav kontinuiteta bo v nadaljevanju sezone ena od ključnih stvari. Maribor je v boju za vrh, vendar želi biti tam tudi po koncu prvenstva. Za to bo moral izboljšati predvsem predstave, v katerih ima priložnost osvojiti vse tri točke.

Viole Maribor FOTO: Profimedia

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