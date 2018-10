Hvalospevi na račun Ronalda in Mandžukića: 'marsovca' za sanjsko sezono

'Juventini' rušijo vse pred seboj. Tekmeci v Serie A v dvobojih z varovanci Massimiliana Allegrija bolj kot ne delujejo nebogljeno - nazadnje jo je v derbiju skupil tudi najbližji zasledovalec Napoli (3 : 1) - tandem Cristiano Ronaldo - Mario Mandžukić pa po mnenju mnogih nogometnih strokovnjakov in analitikov navdušuje s kompatibilnostjo.



Italijanski mediji so se po zadnji zmagi 'bianconerov' nad Neapeljčani na široko razpisali o novem izjemnem dvojcu, ki naj bi predlanskega finalista elitne lige prvakov v tej sezoni popeljal do vseh možnih lovorik (italijansko prvenstvo in pokal, liga prvakov). "Mandžo in Ronaldo - kakšen tandem! Še ena v nizu izjemnih predstav hrvaškega napadalca, ki je z dvema zadetkoma preobrnil potek tekme proti Napoliju. Mario Mandžukić je nedvomno eden od najpomembnejših adutov trenerja Allegrija, ki vedno najde ustrezen igralni položaj zanj. Hrvat pa mu vrača z borbenostjo, podajami in zadetki," slovita Gazzetta dello Sport ni skoparila s hvalospevi na Mandžukićev račun in v nadaljevanju izpostavila ključne prednosti po njenem mnenju sanjskega tandema 'stare dame'.