Iago Aspas se je opravičil, ker je v jezi uničil ekran za VAR

A kmalu je sledil že zelo znan prizor. Sodnikov prst je poletel na slušalko v njegovem ušesu, skozi katero so mu njegovi pomočniki v VAR sobi sporočili, da želijo njegovo odločitev dodatno preveriti. Nekaj časa je minilo, ko je Hernandez Hernandez v zraku narisal navidezen ekran in stekel ob rob igrišča. Tam si je obračun napadalca in branilca še enkrat podrobno ogledal in prišel do zaključka, da se je prvotno zmotil in svojo odločitev spremenil.

Celoten postopek so z neposredne bližine spremljali igralci in trenerji ob igrišču. Med množico je bil tudi čustveni Iago Aspas, ki je igro zapustil v 69. minuti. Dokončna odločitev sodnika ga je tako razjezila, da se je znesel nad ekranom za VAR.