Iaquinta napovedal pritožbo na zaporno kazen: Štiri leta sem trpel kot pes

Oče Vincenza Iaquinte Giuseppe je zaradi povezav z mafijsko združbo 'Ndrangheta' dobil 19 let zapora. Oba sta bila sicer med 148 posamezniki, ki so jim sodili v največji preiskavi zaradi mafijskega delovanja na severu Italije, v kateri je bilo za krive spoznanih več kot 120 oseb.

"Smešno, sramota," sta se na sodišču v Reggio Emilii drla mlajši in starejši Iaquinta, potem ko so jima izrekli kazen. Odvetniki so že napovedali pritožbo tako očeta kot sina, Iaquinta glasno vztraja, da je nedolžen. "Uničili so mi življenje, sam pa nisem storil ničesar," je Iaquinta povedal zbranim novinarjem pred sodiščem.

"Štiri leta sem trpel kot pes, prav tako moja družina, moji otroci, čeprav nisem ničesar naredil narobe. V naši družini sploh ne vemo, kaj 'Ndrangheta' je ... Uničili so mi življenje za nič," je bil ogorčen nekdanji italijanski reprezentant.

"Spoznali so me za krivega zgolj zato, ker sem Kalabrijec, a jaz sem osvojil svetovno prvenstvo. Do konca se bom boril za pravico, danes sem dobil kazen brez sojenja," je nadaljeval Iaquinta, ki je za Italijo igral na 40 tekmah, dosegel je šest zadetkov. Večino klubske kariere je igral za Udinese, leta 2007 pa je prišel k Juventusu, kjer je ostal šest let. Leta 2014 je končal kariero.